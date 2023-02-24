Mateo Bozic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Bozic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Bozic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Bozic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Bozic 8 Kasım 2000 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mateo Božić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Bozic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Mateo Bozic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jedinstvo Bihac futbol takımında oynamaktadır. NK Jedinstvo Bihac takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mateo Bozic'nin NK Jedinstvo Bihac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateo Bozic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Bozic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Bozic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Bozic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Zr. Mostar U19

15 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2019 yılında Hajduk U19

7 Ekim 2019 yılında NK Vrapce

14 Temmuz 2020 yılında Zvijezda G.

5 Şubat 2021 yılında Zrinjski Mostar

1 Temmuz 2021 yılında HSK Posusje

18 Ağustos 2022 yılında J. Bihac

Mateo Bozic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Bozic şuan NK Jedinstvo Bihac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mateo Bozic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 19 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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