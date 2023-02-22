Mateo Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateo Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mateo Garcia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mateo Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateo Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Garcia 10 Eylül 1996 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Mateo Ezequiel García şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Garcia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luis Grillo y Asociados yapmaktadır. Mateo Garcia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. Aris Thessaloniki takımına 2 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Mateo Garcia'nin Aris Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateo Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MateoGarcia_96

http://www.instagram.com/mateogarcia_96/

Mateo Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mateo Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Haziran 2014 yılında Instituto AC

5 Ağustos 2016 yılında Las Palmas

13 Temmuz 2017 yılında Osasuna

10 Ocak 2018 yılında Las Palmas

11 Ocak 2018 yılında Alcorcón

30 Haziran 2018 yılında Las Palmas

17 Temmuz 2018 yılında Aris Selanik

30 Haziran 2019 yılında Las Palmas

18 Ağustos 2019 yılında Kızılyıldız

2 Ekim 2020 yılında Aris Selanik

Mateo Garcia kimdir

Mateo Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Garcia şuan Aris Thessaloniki takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Mateo Garcia nereli

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