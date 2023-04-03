Mateo Juric Petrasilo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Juric Petrasilo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mateo Juric Petrasilo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mateo Juric Petrasilo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.