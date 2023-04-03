Mateo Juric Petrasilo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Juric Petrasilo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Juric Petrasilo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mateo Juric Petrasilo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mateo Juric Petrasilo 30 Kasım 2004 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mateo Jurić-Petrašilo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mateo Juric Petrasilo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HNK Hajduk Split U19 futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mateo Juric Petrasilo'nin HNK Hajduk Split U19 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Mateo Juric Petrasilo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mateo Juric Petrasilo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
29 Ocak 2018 yılında Hajduk Alt.
1 Temmuz 2019 yılında Hajduk U17
1 Temmuz 2021 yılında Hajduk U19
Mateo Juric Petrasilo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mateo Juric Petrasilo şuan HNK Hajduk Split U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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