Mateo Modotti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Modotti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Modotti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Modotti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Modotti 4 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Modotti Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eracle Sport ltd yapmaktadır. Mateo Modotti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata II futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mateo Modotti'nin Club Estudiantes de La Plata II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateo Modotti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Modotti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2018 yılında CA Unión U20

1 Temmuz 2019 yılında CABJ U20

1 Temmuz 2020 yılında Estudiantes II

Mateo Modotti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Modotti şuan Club Estudiantes de La Plata II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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