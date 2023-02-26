Mateo Zambrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Zambrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Zambrano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Zambrano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Zambrano 2 Nisan 1998 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ekvador,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Mateo Alejandro Émile Zambrano Bailón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Zambrano Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLSPORTS yapmaktadır. Mateo Zambrano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cuenca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cuenca takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mateo Zambrano'nin Deportivo Cuenca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateo Zambrano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Zambrano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Zambrano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Zambrano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2016 yılında El Nacional U20

1 Ocak 2017 yılında El Nacional B

1 Ağustos 2020 yılında CD El Nacional

3 Ocak 2022 yılında Dep. Cuenca

Mateo Zambrano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Zambrano şuan Deportivo Cuenca takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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