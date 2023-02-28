Mateus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mateus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mateus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateus 18 Ocak 1993 tarihinde Iturama şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Mateus Lima Cruz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateus Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT TALENT yapmaktadır. Mateus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasaf Qarshi futbol takımında oynamaktadır. Nasaf Qarshi takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mateus'nin Nasaf Qarshi ile sözleşmesi 20 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Mateus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Barueri-SP

1 Mayıs 2012 yılında Barueri-SP

30 Ekim 2012 yılında Barueri-SP

1 Ocak 2013 yılında Pinheiros-SC

1 Şubat 2013 yılında Sport Recife

30 Kasım 2013 yılında Pinheiros-SC

16 Ocak 2014 yılında Luverdense

20 Şubat 2015 yılında Operário-PR

1 Temmuz 2015 yılında KF Skënderbeu

7 Ağustos 2015 yılında FK Kukësi

8 Temmuz 2016 yılında Santos B

31 Ağustos 2017 yılında Borac Cacak

30 Temmuz 2018 yılında Slaven Belupo

25 Ağustos 2020 yılında H. Nof HaGalil

26 Ağustos 2021 yılında H Rishon leZion

30 Haziran 2022 yılında H. Nof HaGalil

20 Temmuz 2022 yılında Nasaf Qarshi

Mateus kimdir

Mateus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateus şuan Nasaf Qarshi takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Mateus nereli

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