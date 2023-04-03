Mateus Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateus Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateus Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateus Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateus Santos 14 Aralık 2003 tarihinde Esposende şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Mateus Manuel Silva Santos şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateus Santos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateus Santos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSC Braga U23 futbol takımında oynamaktadır. SSC Braga U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mateus Santos'nin SSC Braga U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateus Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateus Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mateus Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateus Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Palmeiras U15

1 Temmuz 2017 yılında Braga U15

1 Temmuz 2018 yılında Palmeiras U17

1 Temmuz 2019 yılında Braga U17

1 Temmuz 2020 yılında Braga U19

1 Temmuz 2022 yılında Braga U23

Mateus Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateus Santos şuan SSC Braga U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CF Fão (2012/13), Gil Vicente FC (2013-16), SC Braga (2016-22)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.