Matheus Alves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Alves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Alves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Alves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Alves 12 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Matheus Alves da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Alves Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini XProFoot - Football Management yapmaktadır. Matheus Alves, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PS Kalamata futbol takımında oynamaktadır. PS Kalamata takımına 7 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Matheus Alves'nin PS Kalamata ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Matheus Alves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matheus Alves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matheus Alves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Alves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2021 yılında PS Kalamata

Matheus Alves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Alves şuan PS Kalamata takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matheus Alves Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FLAMENGO S-20, FLAMENGO S-19, FLAMENFO S-17

Brezilya U15 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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