Matheus Nunes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Nunes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Nunes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matheus Nunes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matheus Nunes 5 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Matheus Nunes da Silva şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matheus Nunes Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Santos Futebol Clube U20 futbol takımında oynamaktadır. Santos Futebol Clube U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Matheus Nunes'nin Santos Futebol Clube U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Matheus Nunes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matheus Nunes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matheus Nunes şuan Santos Futebol Clube U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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