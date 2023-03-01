Mathew Stevens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathew Stevens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mathew Stevens kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mathew Stevens ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mathew Stevens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathew Stevens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mathew Stevens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathew Stevens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathew Stevens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathew Stevens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathew Stevens 12 Şubat 1998 tarihinde Guildford şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Mathew Antony Stevens şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathew Stevens Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. Mathew Stevens, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Walsall futbol takımında oynamaktadır. FC Walsall takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mathew Stevens'nin FC Walsall ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Mathew Stevens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathew Stevens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Mathew Stevens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathew Stevens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Barnet U18

1 Ocak 2016 yılında Barnet

1 Temmuz 2016 yılında Peterborough

1 Ocak 2017 yılında Sligo Rovers

30 Haziran 2017 yılında Peterborough

3 Ağustos 2017 yılında Kettering

31 Mayıs 2018 yılında Peterborough

31 Ağustos 2018 yılında Slough

3 Aralık 2018 yılında Peterborough

27 Temmuz 2019 yılında Forest Green

5 Ocak 2021 yılında Stevenage

31 Mayıs 2021 yılında Forest Green

31 Ocak 2023 yılında FC Walsall

31 Mayıs 2023 yılında Forest Green

Mathew Stevens kimdir

Mathew Stevens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathew Stevens şuan FC Walsall takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Reading FC (-2014), Barnet FC (2014-2015)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mathew Stevens nereli

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