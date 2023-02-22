Mathias Ogwuche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Ogwuche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Ogwuche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Ogwuche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Ogwuche 14 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Mathias Adah Ogwuche şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Ogwuche Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mathias Ogwuche, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Mathias Ogwuche'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mathias Ogwuche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Ogwuche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathias Ogwuche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Ogwuche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Remo Stars FC

1 Ağustos 2021 yılında Feirense

1 Temmuz 2022 yılında Remo Stars FC

Mathias Ogwuche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Ogwuche şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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