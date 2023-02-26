Mathias Villota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Villota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Villota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Villota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Villota 28 Haziran 2005 tarihinde Pärnu şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Villota Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pärnu JK Vaprus futbol takımında oynamaktadır. Pärnu JK Vaprus takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mathias Villota'nin Pärnu JK Vaprus ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mathias Villota Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Villota isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mathias Villota Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Villota futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Pärnu JK II

1 Ocak 2022 yılında Pärnu Vaprus

Mathias Villota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Villota şuan Pärnu JK Vaprus takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Pärnu Kalev SK (2014-2019), Pärnu JK Vaprus (2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.