Mathieu Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathieu Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathieu Oliveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mathieu Oliveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mathieu Oliveira 6 Şubat 1993 tarihinde Trappes şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fransa,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Mathieu Graça de Oliveira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mathieu Oliveira Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris Saint-Germain B futbol takımında oynamaktadır. Paris Saint-Germain B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mathieu Oliveira'nin Paris Saint-Germain B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mathieu Oliveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mathieu Oliveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Mart 2013 yılında ACBB
1 Temmuz 2014 yılında Gafanha
1 Temmuz 2015 yılında Sertanense
1 Temmuz 2016 yılında FC Mantois
1 Temmuz 2018 yılında Paris SG B
1 Temmuz 2019 yılında Entente SSG
1 Temmuz 2020 yılında Paris SG B
Mathieu Oliveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mathieu Oliveira şuan Paris Saint-Germain B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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