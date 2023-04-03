Mathis Richter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathis Richter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathis Richter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mathis Richter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mathis Richter 16 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mathis Richter Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SV Werder Bremen U19 futbol takımında oynamaktadır. SV Werder Bremen U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mathis Richter'nin SV Werder Bremen U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Mathis Richter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mathis Richter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında W. Bremen Alt.
1 Temmuz 2020 yılında W. Bremen U17
1 Temmuz 2021 yılında W. Bremen U19
Mathis Richter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mathis Richter şuan SV Werder Bremen U19 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SV Rot-Weiß Damme (2008-2015), VfL Osnabrück (2015-2018), SV Werder Bremen (2018-)
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