Mathys Jean Marie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathys Jean Marie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathys Jean Marie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mathys Jean Marie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mathys Jean Marie 19 Mart 2002 tarihinde Ermont şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Portekiz,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Mathys Cédric Jean-Marie şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mathys Jean Marie Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LF360 yapmaktadır. Mathys Jean Marie, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Braga B futbol takımında oynamaktadır. SC Braga B takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mathys Jean Marie'nin SC Braga B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Mathys Jean Marie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mathys Jean Marie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Clermont B
6 Temmuz 2022 yılında Braga B
Mathys Jean Marie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mathys Jean Marie şuan SC Braga B takımında oynamakta ve 75 numaralı formayı giymektedir.
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Mathys Jean Marie Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U20 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.
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