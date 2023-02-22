Matias İglesias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias İglesias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias İglesias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias İglesias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias İglesias 18 Nisan 1985 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Walter Matías Iglesias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias İglesias Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavlos Diannis yapmaktadır. Matias İglesias, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 19 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Matias İglesias'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias İglesias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias İglesias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matias İglesias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias İglesias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında CD Toledo

30 Haziran 2006 yılında Atl. Madrid B

1 Temmuz 2007 yılında AE Larisa

1 Ocak 2012 yılında Atromitos Athen

25 Şubat 2014 yılında CC Yatai

19 Ocak 2015 yılında Asteras Tripoli

Matias İglesias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias İglesias şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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