Matias Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matias Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matias Martinez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matias Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matias Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Martinez 13 Haziran 2000 tarihinde Genève şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İsviçre,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Matias Gabriel Martinez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Martinez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Thesprotos Igoumenitsas futbol takımında oynamaktadır. Thesprotos Igoumenitsas takımına 30 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Martinez'nin Thesprotos Igoumenitsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Matias Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Eylül 2011 yılında Carouge Altyapı

10 Temmuz 2013 yılında Meyrin FC Alt.

20 Temmuz 2016 yılında Signal FC Jug

25 Temmuz 2018 yılında Verona U19

12 Şubat 2020 yılında FC Stade Nyonnais II

29 Eylül 2020 yılında FC Sion U21

31 Ağustos 2021 yılında FC Paradiso

30 Ocak 2022 yılında Thesprotos

Matias Martinez kimdir

Matias Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Martinez şuan Thesprotos Igoumenitsas takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Lancy, Etoile Carouge FC, Meyrin FC, Signal FC Bernex-Confignon, Hellas Verona

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matias Martinez nereli

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