Matias Odone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Odone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Odone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Odone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Odone 11 Ağustos 1998 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Matías Odone şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Odone Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Juan Ignacio Dávola yapmaktadır. Matias Odone, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Smyrnis futbol takımında oynamaktadır. Apollon Smyrnis takımına 20 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Odone'nin Apollon Smyrnis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Odone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Odone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Matias Odone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Odone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CD Santanyi

1 Ağustos 2020 yılında CD Murense

19 Ocak 2022 yılında APS Zakynthos

20 Ağustos 2022 yılında Apollon Smyrnis

Matias Odone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Odone şuan Apollon Smyrnis takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.