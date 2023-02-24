Matija Malekinusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Malekinusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Malekinusic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Malekinusic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Malekinusic 27 Ocak 1999 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Matija Malekinušić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Malekinusic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BGM Sport yapmaktadır. Matija Malekinusic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Zrinjski Mostar futbol takımında oynamaktadır. HSK Zrinjski Mostar takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matija Malekinusic'nin HSK Zrinjski Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Matija Malekinusic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matija Malekinusic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matija Malekinusic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matija Malekinusic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2013 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2016 yılında Din. Zagreb U19

17 Ağustos 2018 yılında NK Trnje Zagreb

26 Temmuz 2019 yılında NK Sesvete

1 Temmuz 2021 yılında Zrinjski Mostar

Matija Malekinusic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Malekinusic şuan HSK Zrinjski Mostar takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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