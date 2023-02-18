Matija Mrkela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Mrkela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Mrkela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Mrkela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Mrkela 16 Mart 2000 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Матија Мркела şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Mrkela Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dynamic Agency yapmaktadır. Matija Mrkela, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Graficar Belgrad futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Matija Mrkela'nin Graficar Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matija Mrkela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matija Mrkela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matija Mrkela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matija Mrkela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2018 yılında Graficar U19

1 Temmuz 2018 yılında Graficar

3 Ekim 2020 yılında FK Loznica

31 Aralık 2020 yılında Graficar

Matija Mrkela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Mrkela şuan Graficar Belgrad takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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