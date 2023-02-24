Matija Pejovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Pejovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Pejovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Pejovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Pejovic 4 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Pejovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matija Pejovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Litex Lovech futbol takımında oynamaktadır. Litex Lovech takımına 29 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Matija Pejovic'nin Litex Lovech ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matija Pejovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matija Pejovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matija Pejovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matija Pejovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2018 yılında FK Bokelj

30 Haziran 2019 yılında FK Lovcen

4 Ağustos 2020 yılında Rudar Pljevlja

10 Şubat 2021 yılında Riga

11 Şubat 2021 yılında Rudar Pljevlja

30 Haziran 2021 yılında Riga

2 Temmuz 2021 yılında Daugavpils

31 Aralık 2021 yılında Riga

1 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

29 Ekim 2022 yılında Litex Lovech

Matija Pejovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Pejovic şuan Litex Lovech takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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