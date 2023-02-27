Matisse Giovanardi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matisse Giovanardi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matisse Giovanardi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matisse Giovanardi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matisse Giovanardi 28 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Matisse Leonardo Giovanardi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matisse Giovanardi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Titus Petange futbol takımında oynamaktadır. Union Titus Petange takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matisse Giovanardi'nin Union Titus Petange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matisse Giovanardi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matisse Giovanardi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Matisse Giovanardi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matisse Giovanardi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Petingen Alt.

1 Temmuz 2021 yılında Titus Petange

Matisse Giovanardi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matisse Giovanardi şuan Union Titus Petange takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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