Matiz ne demek, TDK'ya göre Matiz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Matiz ne demek? Matiz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi matiz kelimesi. Peki matiz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre matiz nedir, matiz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Matiz kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Matiz kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MATİZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Matiz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Matiz kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre matiz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İki halatı ek yeri kalınlaşmayacak biçimde birbirine ekleme işi

- Çok sarhoş

- Orta oyununda ve Karagöz'de sarhoş



MATİZ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- matiz olmak

