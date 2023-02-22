Matous Babka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matous Babka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matous Babka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matous Babka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matous Babka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matous Babka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matous Babka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matous Babka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matous Babka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matous Babka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matous Babka 2 Ocak 2002 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matouš Babka şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matous Babka Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Viagem Pribram futbol takımında oynamaktadır. FK Viagem Pribram takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matous Babka'nin FK Viagem Pribram ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matous Babka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matous Babka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Matous Babka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matous Babka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2018 yılında Vysehrad U19

27 Ocak 2020 yılında IMG Soccer

1 Haziran 2020 yılında Vysehrad

23 Temmuz 2021 yılında AS Trencin

28 Temmuz 2022 yılında Viagem Pribram

Matous Babka kimdir

Matous Babka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matous Babka şuan FK Viagem Pribram takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AFK Slavoj Podolí Praha (2008 - 2010)
AC Sparta Praha (2010 - 2018)
FK Slavoj Vyšehrad (2018 - 2020)

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Matous Babka nereli

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