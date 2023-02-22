Matous Nikl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matous Nikl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matous Nikl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matous Nikl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matous Nikl 2 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matouš Nikl şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matous Nikl Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Matous Nikl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag B futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag B takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Matous Nikl'nin SK Slavia Prag B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matous Nikl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matous Nikl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matous Nikl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matous Nikl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Příbram U19

1 Ocak 2021 yılında Slavia Prag B

Matous Nikl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matous Nikl şuan SK Slavia Prag B takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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