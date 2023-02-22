Matous Varacka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matous Varacka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matous Varacka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matous Varacka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matous Varacka 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matouš Varačka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matous Varacka Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC SILON Taborsko futbol takımında oynamaktadır. FC SILON Taborsko takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matous Varacka'nin FC SILON Taborsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matous Varacka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matous Varacka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matous Varacka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matous Varacka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mart 2019 yılında Sp. Sobeslav

20 Ağustos 2020 yılında Dukla B

19 Temmuz 2022 yılında SILON Taborsko

Matous Varacka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matous Varacka şuan FC SILON Taborsko takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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