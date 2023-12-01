Matrah düzenlemesi TOGG'a yaramadı! TOGG'a zam geldi! İşte zamlı yeni liste

Elektrikli otomobillerde motor gücü 160 kilowatt’ı geçmeyen araçlarda yapılan matrah düzenlemesinin ardından Togg araçlarına zam geldi.

YAYINLAMA
Google News
Matrah düzenlemesi TOGG'a yaramadı! TOGG'a zam geldi! İşte zamlı yeni liste

Motor gücü 160 kilovatın (kW) altında ve yüzde 10 özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi elektrikli otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya yükseltildi.

Yapılan matrah düzenlemesinin ardından Togg'a zam geldi. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci’nin X hesabından yaptığı paylaşıma göre; araçlar ve fiyatlardaki değişim şöyle:

togg-1-elkm-jpg.webp

Standart Menzil T10X V1 RWD 1 milyon 227 bin 500 TL’den 1 milyon 430 bin TL’ye yükseldi.

togg-2-s6mg-jpg.webp

Standart Menzil T10X V2 RWD 1 milyon 329 bin 500 TL’den 1 milyon 550 bin TL’ye çıktı.

togg4-n2eu-jpg.webp

Uzun Menzil T10X V2 RWD 1 milyon 564 bin 500 TL’den 1 milyon 820 bin TL’ye yükseldi.

togg6-0bnf-jpg.webp

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücret ne kadar olacak? İlk toplantı tarihi belli oldu!
Asgari ücret ne kadar olacak? İlk toplantı tarihi belli oldu!
Tam 2 yıldır topluyordu... Sırra kıdem bastı! Ekipler çöp evden 4 saatte 2 kamyon çöp çıkardı!
Tam 2 yıldır topluyordu... Sırra kıdem bastı! Ekipler çöp evden 4 saatte 2 kamyon çöp çıkardı!
Fatih Terim cephesinden Seçil Erzan açıklaması geldi! Fatih Terim'in de 3.3.5 milyon doları kayıp
Fatih Terim cephesinden Seçil Erzan açıklaması geldi! Fatih Terim'in de 3.3.5 milyon doları kayıp
Hamas’ın serbest bıraktığı 21 yaşındaki İsrailli esir yaşadıklarını anlattı!
Hamas’ın serbest bıraktığı 21 yaşındaki İsrailli esir yaşadıklarını anlattı!
Son Haberler
Matrah düzenlemesi TOGG'a yaramadı! TOGG'a zam geldi! İşte zamlı yeni liste
Matrah düzenlemesi TOGG'a yaramadı! TOGG'a zam geldi! İşte zamlı yeni liste
Her fırtınada paramparça oluyorlar! Ayvalık'ta amatör balıkçılar bakanlığa çağrı yaptı!
Her fırtınada paramparça oluyorlar! Ayvalık'ta amatör balıkçılar bakanlığa çağrı yaptı!
İstanbul Valiliği uyardı! Yarın çok kuvvetli fırtına geliyor
İstanbul Valiliği uyardı! Yarın çok kuvvetli fırtına geliyor
Sağlıkta yapay zekadaki son durum! "Türk damar robotları 70 ülkede kullanılıyor"
Sağlıkta yapay zekadaki son durum! "Türk damar robotları 70 ülkede kullanılıyor"
Türk Tabipler Birliği hakkında mahkemeden flaş karar! Merkez konseyi üyeleri görevden alındı
Türk Tabipler Birliği hakkında mahkemeden flaş karar! Merkez konseyi üyeleri görevden alındı
İsrail ve Hamas'tan son dakika ateşkes kararı, İsrail ve Hamas'tan açıklama
İsrail ve Hamas'tan son dakika ateşkes kararı, İsrail ve Hamas'tan açıklama
Çok Okunanlar
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 1 Aralık Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 1 Aralık Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Türkiye'nin UEFA yeni ülke puanı ve sıralaması belli oldu! Kaç puanla kaçıncı sıradayız? Alınan kötü sonuçlar sonrası büyük tehlike
Türkiye'nin UEFA yeni ülke puanı ve sıralaması belli oldu! Kaç puanla kaçıncı sıradayız? Alınan kötü sonuçlar sonrası büyük tehlike
Gram ve Çeyrek altında son durum ne? Gary Wagner'den çok konuşulacak altın tahmini! 1 Aralık 2023 Cuma güncel altın fiyatlar
Gram ve Çeyrek altında son durum ne? Gary Wagner'den çok konuşulacak altın tahmini! 1 Aralık 2023 Cuma güncel altın fiyatlar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
Bakan Mehmet Şimşek açıkladı! Yeni yılda KDV ve ÖTV artacak mı?
Bakan Mehmet Şimşek açıkladı! Yeni yılda KDV ve ÖTV artacak mı?
Ayhan Akman, Fatih Altaylı'ya 'FON' dolandırıcılığı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu: 'Bu aptal kardeşini dinler misin?'
Ayhan Akman, Fatih Altaylı'ya 'FON' dolandırıcılığı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu: 'Bu aptal kardeşini dinler misin?'
Yorumlananlar
Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"
Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"
Futbol dünyasında milyonluk dolandırıcılık! Meğer Acun Ilıcalı da paralarını kaptırmış
Futbol dünyasında milyonluk dolandırıcılık! Meğer Acun Ilıcalı da paralarını kaptırmış