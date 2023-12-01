Matrah düzenlemesi TOGG'a yaramadı! TOGG'a zam geldi! İşte zamlı yeni liste

Motor gücü 160 kilovatın (kW) altında ve yüzde 10 özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi elektrikli otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya yükseltildi.

Yapılan matrah düzenlemesinin ardından Togg'a zam geldi. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci’nin X hesabından yaptığı paylaşıma göre; araçlar ve fiyatlardaki değişim şöyle:

Standart Menzil T10X V1 RWD 1 milyon 227 bin 500 TL’den 1 milyon 430 bin TL’ye yükseldi.

Standart Menzil T10X V2 RWD 1 milyon 329 bin 500 TL’den 1 milyon 550 bin TL’ye çıktı.

Uzun Menzil T10X V2 RWD 1 milyon 564 bin 500 TL’den 1 milyon 820 bin TL’ye yükseldi.