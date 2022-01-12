Matriks ne demek, TDK'ya göre Matriks kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Matriks ne demek? Matriks TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi matriks kelimesi. Peki matriks ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre matriks nedir, matriks kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MATRİKS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Matriks kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Matriks kelimesi Almanca kökenlidir.

TDK'ya göre matriks kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçinde birçok biyolojik olayın meydana geldiği, akıcılığı az, cansız bir sıvı ortam

