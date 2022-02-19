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Matruş ne demek, TDK'ya göre Matruş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Matruş kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Matruş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Matruş nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Matruş kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Matruş ne demek, TDK'ya göre Matruş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Matruş ne demek? Matruş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi matruş kelimesi. Peki matruş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre matruş nedir, matruş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MATRUŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Matruş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Matruş kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre matruş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tıraşlı

MATRUŞ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Matruş biri görüldü mü herhâlde ecnebidir diye kestirilir atılırdı.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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