Matrut ne demek, TDK'ya göre Matrut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Matrut ne demek? Matrut TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi matrut kelimesi. Peki matrut ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre matrut nedir, matrut kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Matrut kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Matrut kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MATRUT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Matrut kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Matrut kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre matrut kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kovulmuş, çıkarılmış

