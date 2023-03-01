Matt Berry Hargreaves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Berry Hargreaves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matt Berry Hargreaves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matt Berry Hargreaves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matt Berry Hargreaves 30 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Matthew Berry-Hargreaves şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matt Berry Hargreaves Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Empire Sports Management ltd. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hungerford Town futbol takımında oynamaktadır. Hungerford Town takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Matt Berry Hargreaves'nin Hungerford Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matt Berry Hargreaves Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/berryhargreaves
Matt Berry Hargreaves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matt Berry Hargreaves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Oxford U21
1 Aralık 2018 yılında Rushden & Diam.
1 Ocak 2019 yılında Oxford U21
22 Mart 2019 yılında Banbury
31 Mayıs 2019 yılında Oxford U21
1 Temmuz 2019 yılında Hungerford
Matt Berry Hargreaves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matt Berry Hargreaves şuan Hungerford Town takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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