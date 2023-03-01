Matt Buse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Buse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Matt Buse kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matt Buse ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.