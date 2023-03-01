Matt Buse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Buse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matt Buse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matt Buse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matt Buse 7 Ekim 1997 tarihinde Yeovil şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Matthew Buse şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matt Buse Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Weymouth FC futbol takımında oynamaktadır. Weymouth FC takımına 3 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Matt Buse'nin Weymouth FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matt Buse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matt Buse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Taunton Town
2 Ağustos 2019 yılında Torquay
27 Ekim 2020 yılında Bath City
27 Kasım 2020 yılında Torquay
21 Ocak 2021 yılında Chippenham
21 Şubat 2021 yılında Torquay
6 Temmuz 2021 yılında Wealdstone
26 Mart 2022 yılında Weymouth FC
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
13 Eylül 2022 yılında Gloucester
3 Aralık 2022 yılında Weymouth FC
Matt Buse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matt Buse şuan Weymouth FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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