Matt Palmer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Palmer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matt Palmer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matt Palmer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matt Palmer 27 Şubat 1995 tarihinde Derby şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Matthew Thomas Palmer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matt Palmer Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 366 Group yapmaktadır. Matt Palmer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Notts County futbol takımında oynamaktadır. Notts County takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matt Palmer'nin Notts County ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Matt Palmer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matt Palmer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matt Palmer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matt Palmer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Burton Albion

22 Ocak 2016 yılında Oldham Athletic

11 Nisan 2016 yılında Burton Albion

25 Ocak 2018 yılında Rotherham

5 Temmuz 2019 yılında Bradford

30 Ocak 2020 yılında Rotherham

31 Ocak 2020 yılında Swindon Town

16 Ekim 2020 yılında Wigan

4 Ocak 2021 yılında Swindon Town

21 Temmuz 2021 yılında Notts County

Matt Palmer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matt Palmer şuan Notts County takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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