Matt Preston kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Preston Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matt Preston adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matt Preston Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matt Preston 16 Mart 1995 tarihinde Birmingham şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Matthew Eric Preston şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matt Preston Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Solihull Moors futbol takımında oynamaktadır. Solihull Moors takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matt Preston'nin Solihull Moors ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matt Preston Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matt Preston isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Matt Preston Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matt Preston futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2013 yılında FC Walsall

8 Ocak 2014 yılında ÍBV

30 Haziran 2014 yılında FC Walsall

1 Temmuz 2014 yılında Barwell

16 Ocak 2015 yılında FC Walsall

17 Ağustos 2017 yılında Kulüpsüz

25 Eylül 2017 yılında Swindon Town

1 Temmuz 2018 yılında Mansfield Town

1 Ekim 2020 yılında Barnet

20 Temmuz 2021 yılında Solihull Moors

Matt Preston Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matt Preston şuan Solihull Moors takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.