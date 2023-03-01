Matt Ridley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Ridley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Matt Ridley kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matt Ridley ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.