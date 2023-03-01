Matt Ridley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Ridley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matt Ridley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matt Ridley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matt Ridley 7 Mayıs 2000 tarihinde Hartlepool şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Matthew Paul Ridley şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matt Ridley Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sutton United futbol takımında oynamaktadır. Sutton United takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matt Ridley'nin Sutton United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Matt Ridley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matt Ridley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
3 Mart 2017 yılında Billingham
6 Ağustos 2017 yılında Chester-le-Str.
1 Temmuz 2018 yılında Lander Bearcats
1 Temmuz 2019 yılında RB College
1 Temmuz 2020 yılında UNLV Rebels
14 Ocak 2022 yılında Whitby
12 Şubat 2022 yılında Consett AFC
12 Mart 2022 yılında Whitby
1 Nisan 2022 yılında Guisborough
31 Mayıs 2022 yılında Whitby
16 Temmuz 2022 yılında Sutton Utd
Matt Ridley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matt Ridley şuan Sutton United takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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