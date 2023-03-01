Matt Rush kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Rush Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matt Rush adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matt Rush Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matt Rush 11 Mart 2001 tarihinde Wickford şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Matthew Thomas Rush şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matt Rush Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 10Ten Football yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Braintree Town futbol takımında oynamaktadır. Braintree Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matt Rush'nin Braintree Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matt Rush Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matt Rush futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2019 yılında Great Wakering Rovers
1 Mayıs 2019 yılında Southend U18
1 Temmuz 2019 yılında Southend United
1 Ağustos 2019 yılında Harlow
1 Kasım 2019 yılında Southend United
6 Ocak 2021 yılında Tonbridge
3 Şubat 2021 yılında Southend United
11 Şubat 2022 yılında Chelmsford
31 Mayıs 2022 yılında Southend United
1 Temmuz 2022 yılında Braintree
Matt Rush Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matt Rush şuan Braintree Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Wickford Town,
Billericay Town (2013–2014),
Southend United (2014–2019)
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