Matt Young kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Young Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matt Young adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matt Young Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matt Young 6 Şubat 2003 tarihinde Hatfield şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Matthew Alan Young şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matt Young Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hemel Hempstead Town futbol takımında oynamaktadır. Hemel Hempstead Town takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matt Young'nin Hemel Hempstead Town ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Matt Young Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/matt.young24/
Matt Young Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matt Young futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Leyton Orient
1 Temmuz 2022 yılında Wealdstone
8 Eylül 2022 yılında Leyton Orient
3 Ekim 2022 yılında Haringey
3 Ocak 2023 yılında Leyton Orient
13 Ocak 2023 yılında Hemel
31 Mayıs 2023 yılında Leyton Orient
Matt Young Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matt Young şuan Hemel Hempstead Town takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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