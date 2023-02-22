Matteo Burgo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matteo Burgo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matteo Burgo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matteo Burgo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matteo Burgo 3 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matteo Burgo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini W4U yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trinec futbol takımında oynamaktadır. FK Trinec takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Matteo Burgo'nin FK Trinec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matteo Burgo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matteo Burgo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matteo Burgo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matteo Burgo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Fotbal Trinec

5 Ağustos 2021 yılında Karvina U19

31 Aralık 2021 yılında Fotbal Trinec

15 Şubat 2022 yılında Frydek-Mistek

31 Aralık 2022 yılında Trinec

Matteo Burgo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matteo Burgo şuan FK Trinec takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matteo Burgo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Fotbal Třinec (2010 - 2019)

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U16 takımında 15 numaralı formasıyla 18 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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