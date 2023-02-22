Mattheos Mountes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mattheos Mountes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mattheos Mountes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mattheos Mountes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mattheos Mountes 17 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ματθαίος Μουντές şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mattheos Mountes Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atromitos Athen futbol takımında oynamaktadır. Atromitos Athen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mattheos Mountes'nin Atromitos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Mattheos Mountes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mattheos Mountes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Atromitos Athen
Mattheos Mountes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mattheos Mountes şuan Atromitos Athen takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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