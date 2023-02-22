Matthew Clarke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Clarke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthew Clarke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthew Clarke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthew Clarke 3 Mart 1994 tarihinde Castlederg şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthew Clarke Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalyst4 PSM yapmaktadır. Matthew Clarke, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Linfield FC futbol takımında oynamaktadır. Linfield FC takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Matthew Clarke'nin Linfield FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Matthew Clarke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matthew Clarke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matthew Clarke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthew Clarke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2013 yılında Linfield

Matthew Clarke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthew Clarke şuan Linfield FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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