Matthew Etim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Etim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthew Etim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matthew Etim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matthew Etim 2 Eylül 1989 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matthew Etim Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matthew Etim, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Matthew Etim'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matthew Etim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matthew Etim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Aralık 2017 yılında Akwa United
1 Ocak 2022 yılında Lobi Stars
31 Mart 2022 yılında Akwa United
Matthew Etim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matthew Etim şuan Akwa United takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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