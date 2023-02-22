Matthew Fitzpatrick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Fitzpatrick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthew Fitzpatrick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthew Fitzpatrick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthew Fitzpatrick 2 Eylül 1994 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthew Fitzpatrick Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glenavon FC futbol takımında oynamaktadır. Glenavon FC takımına 15 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Matthew Fitzpatrick'nin Glenavon FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Matthew Fitzpatrick Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matthew Fitzpatrick isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matthew Fitzpatrick Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthew Fitzpatrick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Immaculata

1 Ocak 2019 yılında Belfast Celtic

1 Ocak 2020 yılında Coleraine

15 Temmuz 2020 yılında Glenavon

Matthew Fitzpatrick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthew Fitzpatrick şuan Glenavon FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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