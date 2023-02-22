Matthew Healy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Healy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthew Healy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matthew Healy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matthew Healy 12 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Matthew James Healy şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matthew Healy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cork City FC futbol takımında oynamaktadır. Cork City FC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matthew Healy'nin Cork City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matthew Healy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matthew Healy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Ipswich U18
1 Temmuz 2020 yılında Ipswich U21
31 Ocak 2022 yılında Cork City
30 Kasım 2022 yılında Ipswich U21
6 Ocak 2023 yılında Cork City
30 Haziran 2023 yılında Ipswich U21
Matthew Healy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matthew Healy şuan Cork City FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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