Matthew Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthew Jones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matthew Jones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matthew Jones 30 Kasım 1995 tarihinde Swindon şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matthew Jones Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Core Sports yapmaktadır. Matthew Jones, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matthew Jones'nin Chippenham Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matthew Jones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matthew Jones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Swindon Town
23 Temmuz 2015 yılında Chippenham
1 Temmuz 2017 yılında Farnborough
1 Temmuz 2018 yılında Hungerford
1 Temmuz 2020 yılında Weston-super-M.
1 Temmuz 2021 yılında Hungerford
1 Temmuz 2022 yılında Chippenham
Matthew Jones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matthew Jones şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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