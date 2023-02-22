Matthew Lusty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Lusty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthew Lusty adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthew Lusty Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthew Lusty 14 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthew Lusty Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Matthew Lusty, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newry City AFC futbol takımında oynamaktadır. Newry City AFC takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matthew Lusty'nin Newry City AFC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Matthew Lusty Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matthew Lusty isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matthew Lusty Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthew Lusty futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Glentoran U20

1 Temmuz 2020 yılında Larne FC U20

1 Temmuz 2021 yılında Larne FC

9 Ocak 2022 yılında Portadown

1 Şubat 2022 yılında Larne FC

7 Ocak 2023 yılında Newry City

31 Mayıs 2023 yılında Larne FC

Matthew Lusty Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthew Lusty şuan Newry City AFC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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