Matthew Mulholland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Mulholland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthew Mulholland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthew Mulholland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthew Mulholland 4 Mart 2001 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthew Mulholland Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carrick Rangers futbol takımında oynamaktadır. Carrick Rangers takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matthew Mulholland'nin Carrick Rangers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matthew Mulholland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matthew Mulholland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matthew Mulholland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthew Mulholland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Carrick Rangers

Matthew Mulholland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthew Mulholland şuan Carrick Rangers takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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