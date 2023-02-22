Matthew Samuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Samuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthew Samuel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matthew Samuel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matthew Samuel 5 Şubat 2004 tarihinde Kano şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matthew Samuel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSMA yapmaktadır. Matthew Samuel, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Doma United futbol takımında oynamaktadır. Doma United takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Matthew Samuel'nin Doma United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matthew Samuel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matthew Samuel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Ifeanyi Ubah
1 Aralık 2022 yılında Doma UTD
Matthew Samuel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matthew Samuel şuan Doma United takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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