Matthew Scott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Scott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthew Scott adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthew Scott Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthew Scott 8 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthew Scott Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına 15 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Matthew Scott'nin University College Dublin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matthew Scott Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matthew Scott isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Matthew Scott Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthew Scott futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında UCD U19

15 Ekim 2021 yılında UCD

Matthew Scott Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthew Scott şuan University College Dublin takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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