Matthew Shevlin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Shevlin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthew Shevlin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthew Shevlin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthew Shevlin 7 Aralık 1998 tarihinde Ballymena şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthew Shevlin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MISM yapmaktadır. Matthew Shevlin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coleraine FC futbol takımında oynamaktadır. Coleraine FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Matthew Shevlin'nin Coleraine FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Matthew Shevlin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matthew Shevlin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matthew Shevlin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthew Shevlin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Ballymena

14 Ocak 2017 yılında Ards FC

31 Mayıs 2017 yılında Ballymena

1 Ağustos 2019 yılında Linfield

1 Ocak 2021 yılında Coleraine

Matthew Shevlin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthew Shevlin şuan Coleraine FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matthew Shevlin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Carniny Youth (-2014)

Kuzey İrlanda U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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