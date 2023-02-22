Matthew Snoddy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Snoddy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthew Snoddy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthew Snoddy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthew Snoddy 2 Haziran 1993 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthew Snoddy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matthew Snoddy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glenavon FC futbol takımında oynamaktadır. Glenavon FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matthew Snoddy'nin Glenavon FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Matthew Snoddy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matthew Snoddy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matthew Snoddy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthew Snoddy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Crusaders

1 Ocak 2015 yılında Coleraine

30 Haziran 2015 yılında Crusaders

8 Ocak 2020 yılında Glenavon

31 Mayıs 2020 yılında Crusaders

5 Ekim 2020 yılında Glenavon

2 Haziran 2021 yılında Crusaders

1 Temmuz 2021 yılında Glenavon

Matthew Snoddy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthew Snoddy şuan Glenavon FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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